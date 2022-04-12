Хаббл помог определить размер самой большой известной кометы

Комета Бернардинелли — Бернштейна (C/2014 UN271) оказалась самой крупной из известных человечеству. Установить это помог космический телескоп Хаббл. Об этом сообщает НАСА.

По данным агентства , диаметр кометы с ледяным ядром составляет около 80-85 миль, или 129-136 километров. Ранее рекорд принадлежал комете C/2002 VQ94, чей диаметр составил 96 километров.

Как полагают специалисты, ядро кометы C/2014 UN271 больше, чем у подавляющего большинства такого рода небесных тел, почти в 50 раз. Масса может насчитывать около 500 трлн тонн, что в сотню тысяч раз больше, чем у большинства комет, расположенных ближе к Солнцу.

Узнать примерны размер небесного тела учёные Научно-технологического университета Макао (КНР) смогли в результате пяти снимков кометы, полученных Хабблом в январе 2022 года.

Как отмечают специалисты, комета движется внутрь Солнечной системы с её окраины со скоростью 35,4 тысячи километров в час и никогда не сможет приблизиться к Солнцу ближе, чем на 1,6 млрд километров — это рассояние примерно равно расстоянию от Солнца до Сатурна. Ближе всего к Солнцу комета окажется не ранее 2031 года.

Комета была обнаружена астрономами Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейном при изучении архивных снимков проекта по изучению Тёмной энергии в обсерватории Серро-Тололо в Чили. Впервые рассмотреть комету в телескоп удалось в 2010 году.

Ранее учёные из Института прикладной математики РАН сообщили об обнаружении астероида с массой в 18 тыс. тонн, который должен будет сблизиться с нашей планетой 5 апреля 2095 года, сообщили в Роскосмосе.