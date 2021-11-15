Экипажу МКС поручили укрыться на корабле из-за приближения опасных обломков

Российские космонавты, которые находятся на Международной космической станции, ожидают сближения с опасным куском космического мусора 15 ноября в 10:06 по московскому времени. Они получили указания Центра управления полётами укрыться на корабле «Союз МС-19». Переговоры экипажа с Землёй транслировали в NASA, передаёт РИА Новости.

По уточнённым данным, у нас следующее время сближения 07:06 (10:06 мск). Поэтому предлагаем вам перейти в «Союз» в 07:00 (10:00 мск), будем ждать вашего доклада, когда будете в «Союзе», — сказал специалист подмосковного Центра управления полётами российскому космонавту Петру Дуброву.

Как заявили ТАСС в Роскосмосе, в момент приближения к МКС потенциально опасного объекта в соответствии с бортовыми инструкциями экипаж должен находиться в корабле. При этом космонавты и наземные службы договорились о проведении конференции в 07:45 (10:45 мск).

Ранее космонавт Денис Ефремов рассказал, что МКС иногда вынуждена уклоняться от космического мусора. По его словам, чем больше в космосе обломков, тем сложнее и опаснее совершать манёвры. Космонавт добавил, что жёстких правил, определяющих количество оставляемого странами мусора на орбите, нет. Вынужденные манёвры, в свою очередь, тратят запасы топлива МКС.