https://static.news.ru/photo/b76a1772-bec8-11e9-88eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: M. Cowan/ESA

Ведущие подготовку российско-европейской миссии ExoMars 2020 специалисты пока не могут решить проблемы с созданием парашютной системы. Об этом сообщили представители Европейского космического агентства (ЕКА).

Вся группа специалистов мобилизована на то, чтобы успешно уложиться в сроки, — цитирует Agence France-Presse Франсуа Спото, ответственного за миссию.

По его словам, новое испытание парашюта должно состояться в ноябре-декабре 2019 года, а следующее — в феврале 2020-го.

Франсуа Спото также отметил, что причин для паники нет, но при этом совершенно очевидно, что осуществление миссии возможно лишь с исправным оборудованием.

Если в ближайшее время возникшая проблема не будет успешно решена, то не удастся выдержать срок отправки миссии, намеченный на лето 2020 года.

Ранее ЕКА сообщало, что проведённое 5 августа испытание самого большого парашюта посадочной платформы миссии ExoMars 2020 завершилось неудачей. В конце мая неудачным оказалось испытание четырёх парашютов.

Как писал News.ru, в январе ЕКА провело испытания навигационной системы марсохода, который будет использован в ходе миссии ExoMars 2020. Прототип аппарата проверили на искусственном полигоне в Европейском центре космических исследований и технологий в Нидерландах.