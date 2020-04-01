Четыре сотрудника «Роскосмоса» заболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2696b5e6-741e-11ea-9387-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

На предприятиях госкорпорации по всей России подтверждены четыре случая заражения сотрудников коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

На объектах отрасли по всей РФ выявлены четверо заболевших, у которых подтвержден диагноз коронавируса COVID-19. У трех работников диагноз не подтвердился, — уточнили в пресс-службе.

Всего на предприятиях российской ракетно-космической промышленности работает 200 тыс. человек, отмечено в сообщении.

Отмечается также, что на космодромах Байконур и Восточный, а также Центре подготовки космонавтов постоянно проводятся профилактические меры по недопущению распространения COVID-19. Все сотрудники «Роскосмоса», кроме тех, кто занят на предприятиях российской ракетно-космической отрасли с непрерывным циклом производства, находятся дома.

1 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заверил, что подготовка к отправке на Международную космическую станцию (МКС) нового российско-американского экипажа и возвращению нынешнего проходит в штатном режиме.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» к МКС должен состояться 9 апреля в 11:05 мск с космодрома Байконур. В состав экипажа вошли космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. От американской стороны на станцию отправится Крис Кэссиди. Дублёрами назначены россияне Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и американец Стивен Боуэн, передаёт «Интерфакс».

Космонавты готовятся к старту в условиях повышенной безопасности из-за пандемии. Все сотрудники, работающие с космонавтами проходят постоянный контроль. Однако из-за мер безопасности в этот раз космонавтов не будут провожать родственники и друзья. Их просто не пустят на космодром, также как и журналистов.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин сообщил о том, что космонавты, несмотря на распространение коронавируса, отправятся 9 апреля на МКС с космодрома Байконур, однако им запрещено обниматься и пожимать друг другу руки.