Частная компания в РФ разрабатывает метановый ракетный двигатель

https://static.news.ru/photo/24a4d85a-1660-11eb-8c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российская частная компания «Ларос» начала разработку ракетного двигателя на метане РД-2500. Об этом рассказал её владелец Олег Ларионов.

По его словам, двигатель создаётся с целью использования его более десяти раз, после чего изобретение собираются выставить на рынок, сообщает ТАСС.

Мы по-прежнему ориентируемся на сверхлёгкие ракеты-носители. <...> Пришли к выводу, что оптимальным двигателем для такой ракеты будет метановый двигатель тягой 2500 килограмм. Над ним ведутся работы, предварительное название «Ларос-РД-2500», — пояснил Ларионов.

Он добавил, что «Ларос» намерен выпускать лишь отдельные элементы двигателя, а основная его часть будет производиться на сторонних предприятиях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания United Launch Alliance (ULA) назвала сроки отказа от использования российского двигателя РД-180 — середина 2020-х годов. Пресс-секретарь компании Джули Арнольд уточнила, что назначенный срок пока предварительный и всё может измениться. Если двигатели станут вновь востребованными, то компания может поменять свои планы.