Космос

Британия усилит противодействие угрозам России и КНР в космосе

10:36, 26 июля 2020
Фото: Roscosmos/flickr.com

Противодействие угрозам со стороны России и Китая в космосе будет одним из основных направлений внешней политики Великобритании. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

Обе страны, по его словам, разрабатывают наступательное космическое оружие и занимаются совершенствованием своих возможностей.

На этой неделе Россия, осуществив со спутника провокационное испытание похожего на оружие снаряда, напомнила нам об угрозе, которую она представляет для нашей национальной безопасности и мирного использования космоса, — написал Уоллес в газете Sunday Telegraph.

Ранее космическое командование США обвинило Россию в испытаниях противоспутникового оружия в космосе. Об этом говорится в официальном заявлении командования.

Согласно ему, 15 июля от российского спутника «Космос-2543» отделился другой объект, обозначенный в каталоге Космического командования США номером 45915. Это было сделано рядом с другим российским спутником, писал NEWS.ru.

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