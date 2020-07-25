Британия усилит противодействие угрозам России и КНР в космосе

Фото: Roscosmos/flickr.com

Ракету-носитель «Протон-М», которая должна вывести на орбиту спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103», вывезут на стартовый комплекс космодрома Байконур в воскресенье, 26 июля. Госкомиссия не нашла препятствий к этому этапу подготовки пуска.

Заслушав доклады руководителей работ, госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты космического назначения на стартовый комплекс площадки номер 200. Начало операций по транспортировке ракеты с технологической заправочной площадки начнётся в воскресенье,...