Биологический «Ковчег» планируют запустить в дальний космос в 2024 году

https://static.news.ru/photo/2a84d336-1086-11eb-b5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах в 2024 году отправить на орбиту биологический спутник «Ковчег» для изучения влияния на биологические объекты отсутствия магнитного поля Земли. Полтора года назад он уже рассказывал о совместных планах с МГУ создать космический «Ноев ковчег», чтобы узнать, что происходит с живыми организмами в дальнем космосе.

Пока ни один специалист не смог подтвердить, что человек способен выжить за пределами геомагнитного поля. В 2024 году состоится запуск космического аппарата «Ковчег», который пробудет 4 недели на орбите до 20 тысяч км. Он предназначен для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии, — цитирует РИА Новости Рогозина.

Ранее Роскосмос уже сообщал о запуске биологических спутников «Возврат-МКА» после 2025 года на высоту до 200 тысяч км и «Бион-М» — на 800 км в 2023 году.

Как писал NEWS.ru, Россия выделит более 4 млрд рублей на разработку аванпроекта по созданию космического ядерного буксира для полётов к планетам Солнечной системы. Об этом говорится в материалах Роскосмоса, размещённых на сайте госзакупок. Особенностью буксира станет транспортно-энергетический модуль на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы «Нуклон».