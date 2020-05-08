«Бессмертный полк» прошёл в космосе

https://static.news.ru/photo/33a93a06-9223-11ea-9068-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/watch/Roscosmos

Впервые на МКС прошла акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Любой желающий мог отправить фотографии своих родных и иноформацию о них в сообщениях группы «Роскосмос» в социальной сети «ВКонтакте», передаёт ТАСС. 25 апреля грузовой корабль «Прогресс МС-14» доставил на МКС снимки, которые 9 мая показали космонавты.

Мы гордимся вашими героями, пусть вся страна увидит их и узнает их имена, — сказал Вагнер.

Ранее президент Владимир Путин принял участие в акции «Бессмертный полк». Из-за коронавируса мероприятие прошло в виртуальном формате. Он записал видеообращение с портретами родителей на фоне. В этот момент он находился в своём кремлёвском кабинете. В своём обращении политик отметил, что у людей ещё появится шанс пройти по Красной площади и отдать дань уважения героям Второй мировой войны, писал NEWS.ru.