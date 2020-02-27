https://static.news.ru/photo/4b40c1d6-58fb-11ea-be8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Британские учёные из Кембриджского университета провели цифровое моделирование и выяснили, что на поверхности экзопланеты K2-18b вполне может находиться жидкая вода. При этом температура и состав атмосферы, обогащённой водородом, создают условия для существования жизни земного типа.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что данную планету астрономы обнаружили в 2015 году на орбите звезды красного карлика K2-18 в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от Земли. Экзопланета имеет радиус в 2,6 раза больше, и массу в 8,6 раз больше, чем у Земли.

Исследователи также предполагают, что температуры и давления на поверхности водного океана, покрывающего K2-18b, могут быть вполне «земными».

Ранее NEWS.ru сообщал, что малый астероид 2020 CD3 временно стал естественным спутником Земли. Объект обнаружили учёные из Смитсоновской астрофизической обсерватории. Астрономы изучили интеграции орбит и подтвердили, что астероид временно привязан к Земле. При этом не зафиксировано влияния никаких искусственных объектов, также не выявлено признаков того, что на движение астероида влияет давление солнечного излучения. Новый спутник имеет размер от одного до шести метров.