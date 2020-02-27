Британские учёные из Кембриджского университета провели цифровое моделирование и выяснили, что на поверхности экзопланеты K2-18b вполне может находиться жидкая вода. При этом температура и состав атмосферы, обогащённой водородом, создают условия для существования жизни земного типа.
Об этом
Исследователи также предполагают, что температуры и давления на поверхности водного океана, покрывающего K2-18b, могут быть вполне «земными».
Ранее NEWS.ru сообщал, что малый астероид 2020 CD3 временно стал естественным спутником Земли. Объект обнаружили учёные из Смитсоновской астрофизической обсерватории. Астрономы изучили интеграции орбит и подтвердили, что астероид временно привязан к Земле. При этом не зафиксировано влияния никаких искусственных объектов, также не выявлено признаков того, что на движение астероида влияет давление солнечного излучения. Новый спутник имеет размер от одного до шести метров.
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