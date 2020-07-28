Астроном объяснил, почему астероид с футбольное поле не долетит до Земли

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NASA предупредило землян о приближении к планете астероида 2009 PQ1. Его размеры примерно соответствуют футбольному полю — диаметр небесного тела варьируется от 84 до 190 метров. Однако Земле «камень» не угрожает, так как подобные объекты не меняют траекторию полёта и до нашей планеты они «не доберутся», считает завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Сегодня, например, пролетит около Земли четыре других астероида. Это абсолютно рядовое событие, которое происходит иногда по нескольку раз в день. Никакого влияния эти относительно маленькие камушки на Землю оказать не могут <...> Конечно, астероиды диаметром 190 метров существенно больше по размеру, но и они попадаются довольно часто. Никакой опасности они для Земли не представляют, — цитирует астронома телеканал «Москва 24».

Открытое 14 августа 2009 года небесное тело имеет размеры от 84 до 190 метров. Оно приблизится к Земле на расстояние, которое в семь раз больше дистанции между нашей планетой и Луной — около 3,2 млн. Скорость составит 13,4 км/с. Максимальное сближение с планетой прогнозируется на 5 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA.

Астероид относится к так называемым аполлонам — группе небесных тел, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли. Следующий раз 2009 PQ1 приблизится к нашей планете только в 2137 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа британских учёных проверила гипотезы о гибели динозавров. Она пришла к выводу, что к исчезновению гигантских животных с лица Земли привело её столкновение с космическим телом. В исследовании участвовали специалисты Университетского и Имперского колледжей Лондона, а также Университета Бристоля. Они уверены, что динозавров погубил астероид Chicxulub, упавший на землю 66 млн лет назад.