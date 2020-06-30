Учёные: динозавров погубил астероид, а не вулканы

https://static.news.ru/photo/d94ce8c4-bacb-11ea-b3db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Группа британских учёных проверила гипотезы о гибели динозавров и пришла к выводу, что к исчезновению гигантских животных с лица Земли привело её столкновение с космическим телом.

В исследовании участвовали специалисты Университетского и Имперского колледжей Лондона, а также Университета Бристоля. Они уверены, что динозавров погубил астероид Chicxulub, упавший на землю 66 млн лет назад.

По словам учёных, после падения астероида на Земле начали формироваться новые климатические условия, которые оказались невыносимыми не только для динозавров, но и почти 75% всех обитателей планеты. Удар из космоса спровоцировал выброс в атмосферу множества частиц и газов, которые заслонили Солнце и тем самым способствовали началу глобальной зимы.

Что касается гипотезы о гибели множества животных в результате извержения вулканов, то которой ранее придерживались учёные, то она была пересмотрена. По мнению исследователей, вулканические извержения были гораздо менее разрушительными для природы. Более того, в долгосрочной перспективе вулканы, нагревая планету, могли помочь восстановлению жизни, сообщает Planet Today.

Ранее NEWs.ru писал, что японские палеонтологи нашли скорлупу самого маленького из известных науке яиц динозавров. Предполагается, что его размеры составляли 4,5 на 2 см, а весило оно около 10 г. Яйцо принадлежало нелетающему динозавру Himeoolithus murakamii, жившему более 106 млн лет назад.