В NASA предупредили о приближении к Земле крупного астероида

https://static.news.ru/photo/cf2452de-d06e-11ea-be91-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/Global Look Press

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) высчитали время максимального приближения к Земле астероида 2009 PQ1. По их мнению, это случится 5 августа 2020 года в 19:35 мск.

Открытое 14 августа 2009 года небесное тело имеет размеры от 84 до 190 метров. Оно приблизится к Земле на расстояние, которое в семь раз больше дистанции между нашей планетой и Луной, сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA.

Астероид относится к так называемым аполлонам — группе небесных тел, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли. Следующий раз 2009 PQ1 приблизится к нашей планете только в 2137 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа британских учёных проверила гипотезы о гибели динозавров. Она пришла к выводу, что к исчезновению гигантских животных с лица Земли привело её столкновение с космическим телом. В исследовании участвовали специалисты Университетского и Имперского колледжей Лондона, а также Университета Бристоля. Они уверены, что динозавров погубил астероид Chicxulub, упавший на землю 66 млн лет назад.