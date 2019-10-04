https://static.news.ru/photo/dc783a7c-e816-11e9-a161-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cao Jianxiong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Метеорный поток Дракониды крайне нестабилен, поэтому он может продемонстрировать неожиданный всплеск активности в ночь на 9 октября. Об этом журналистам рассказал астроном из Крыма Александр Якушечкин.

Пол словам специалиста, нестабильность может свидетельствовать о его сравнительной молодости. В настоящее время мало что известно о распределении вещества в кометном рое, порождающем поток. Именно поэтому спрогнозировать уровень активности на тот или иной год очень трудно.

Дракониды могут преподнести неожиданность и в ночь на грядущее 9 октября, — приводит слова астронома РИА Новости.

Также специалист пояснил, как стоит смотреть на поток. Для наблюдения лучше ложиться ногами на север, крайне важно выбрать место с минимальной городской засветкой или уехать за город, чтобы свет населённого пункта не мешал наблюдать метеоры, напомнил астроном.

Ранее News.ru сообщал, что учёные из Самарского национального НИИ имени Королёва в сотрудничестве с коллегами из американского Университета Эмори и филиала Физического института имени Лебедева РАН создали экспериментальную лазерную установку.

В дальнейшем эта конструкция сможет строить лазеры для защиты планеты от астероидов.