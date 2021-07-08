Астроном рассказал, каких астероидов следует бояться

Астероиды диаметром 40–50 метров в случае падения на Землю приведут к жертвам и разрушениям. Об этом в ходе лекции в Московском планетарии рассказал сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев. Его слова приводит РИА Новости.

По словам учёного, в 2018 году специалисты смоделировали падение на Землю небесных тел различных размеров. В результате выяснилось, что жертвы появляются, когда объект начинает превышать 40–50 метров.

Это тот «камушек», которого уже надо бояться, — сказал Авдеев.

Как объяснил астроном, при таком размере астероид уже не затормозится атмосферой Земли, а его падение может вызвать взрывную волну, цунами и прочие катаклизмы.

Ранее Вячеслав Авдеев рассказал о том, то астероид-«убийца» Апофис выбыл из списка опасных космических тел.