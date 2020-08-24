«Ангара» с новым разгонным блоком «Персей» впервые полетит в 2021 году

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Роскосмос планирует впервые запустить тяжёлую «Ангару» с новейшим разгонным блоком «Персей» в 2021 году. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

У нас на следующий год запланирован запуск тяжёлой «Ангары-А5» № 3. На ней будет вестись отработка прежде всего нового разгонного блока «Персей». Это перспективный разгонный блок, в котором очень заинтересован госзаказчик в лице Минобороны, ну и сам Роскосмос, — рассказал он ТАСС.

В общей сложности, по его словам, Роскосмос может запустить в следующем году до трёх таких ракет. Корпорация запланировала два запуска тяжёлой «Ангары-А5» № 3 с новым разгонным блоком «Персей», а также лёгкой версии — «Ангара-1.2».

Рогозин добавил, что Роскосмос в настоящее время готовит контракт на разработку тяжёлой «Ангары» с третьей ступенью на водородных двигателях, однако пока денег на разработку такой ракеты нет.

Контракт будет подписан тогда, когда будет подтверждено финансирование, — уточнил он, отвечая на вопрос о сроках заключения сделки.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскосмос приступил к созданию ракеты-носителя среднего класса на метановом двигателе. Глава корпорации Дмитрий Рогозин поручил конструкторскому бюро химавтоматики ускорить работы по созданию двигателей нового поколения. Планируется не позднее 2025 года выпустить тяжёлую ракету «Ангара-А5В».