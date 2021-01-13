Космический корабль Cargo Dragon приводнился в Атлантике

https://static.news.ru/photo/ae911356-560e-11eb-8b89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Spacex/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX, который отстыковался от Международной космической станции (МКС), впервые штатно приводнился в Атлантическом океане.

Приводнение Dragon подтверждено, — сообщает компания SpaceX.

Мягкое приводнение спускаемой капсулы произошло в 04:27 мск в Мексиканском заливе к западу от Флориды, раньше корабль приводнялся в Тихом океане. В районе посадки Dragon уже ждало поисково-спасательное судно SpaceX.

Cargo Dragon доставил на Землю почти две тонны груза, среди которого результаты научных экспериментов. Так, вернулись на Землю подопытные мыши и 12 бутылок с вином Бордо, находившихся с научными целями на МКС в течение года. Cargo Dragon был пристыкован к МКС больше месяца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 7 января корабль Cargo Dragon успешно отстыковался от МКС. В капсуле находятся результаты 54 экспериментов, проведённых экипажем станции на орбите.