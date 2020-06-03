Американские учёные доказали наличие колец у древнего Марса

https://static.news.ru/photo/12077394-a593-11ea-901a-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Группа американских планетологов из SETI и Университета Пердью представила доказательства существования древних газопылевых колец вокруг Марса.

По мнению учёных, миллиарды лет назад рядом со спутником Красной планеты Деймосом существовал объект, по массе кратно превосходящий существующие спутники. Небесное тело разрушилось под действием гравитации планеты, образовав кольца и нынешний спутник Фобос.

Гипотезу о древнем спутнике подтверждает современное поведение Фобоса и Деймоса, первый из которых приближается к планете, а второй — постепенно отдаляется от Марса.

Тот факт, что орбита Деймоса не совсем совпадает с экватором Марса, считался неважным, и никто не пытался объяснить это. Но как только у нас появилась эта гипотеза, орбитальный наклон Деймоса стал ключом к разгадке, — цитирует РИА Новости ведущего автора исследования Матию Чук.

По мнению исследователей, постепенное исчезновение колец привело к окончательной разбалансировке орбит Фобоса и Деймоса.

Как писал NEWS.ru, американо-канадская группа исследователей подтвердила наличие у Марса древнего мощного магнитное поле, которое защищало планету от солнечной радиации в первые 700 миллионов лет. На Марсе тогда могла быть плотная атмосфера, океаны и климат, пригодный для зарождения жизни.