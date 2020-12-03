Зять Назарбаева заработал миллионы долларов на строительстве газопровода

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Член совета директоров «Газпрома» Тимур Кулибаев, являющийся зятем первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, получил доход как минимум в десятки миллионов долларов по схеме, связанной с укладкой газопровода из Туркмении в КНР.

По данным газеты Financial Times, Кулибаев получил деньги через контракты на поставку труб, которые доверили компании российского предпринимателя Александра Карманова ЕТК. Фирма закупала их на украинских и российских заводах, которым она же поставляла сырьё для производства труб с большой наценкой.

Из контрактов, оказавшихся в распоряжении издания, следует, что представительство ЕТК в Сингапуре согласилось приобрести в КНР по цене $935 за тонну и продать Трубной металлургической компании по $1500 за тонну. Контракт ТМК предполагает общие расходы примерно на $200 млн, а валовая прибыль ЕТК в этом случае составила бы $75,3 млн. Однако основная часть этих средств переходила не компании Карманова. Через организации в Сингапуре и ОАЭ они поступали напрямую к Кулибаеву.

В публикации делается вывод, что зятю Назарбаева предназначались 70% прибыли от наценки на металл. Таким образом, один лишь контракт с ТМК мог принести ему $53 млн.

Кроме того, с 2008 по 2012 год компании Карманова получили контракты на стальные трубы для газопровода в КНР минимум на $370 млн. Они также заключили контракты стоимостью по меньшей мере $1,5 млрд на торговлю нефтью и газом из Казахстана.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия стала привлекательной страной для вложений крупных предпринимателей из Казахстана. Почти все бизнесмены, чьи фамилии занимают первые строчки рейтинга самых богатых людей казахстанского Forbes, не просто имеют в РФ недвижимость и производственные предприятия, но и наращивают свои активы.

В начале 2018 года стало известно, что крупный казахстанский производитель меди, компания KAZ Minerals, покупает у российского предпринимателя Романа Абрамовича и его бизнес-партнёра Владимира Абрамова находящееся на Чукотке Баимское месторождение. Изначально на залежи, запасы которых специалистами оцениваются в 23 млн тонн меди и 2 тысячи тонн золота, претендовали российские компании «Норникель» Владимира Потанина и РУСАЛ Олега Дерипаски. Но в итоге лучшие условия были предложены компанией, принадлежащей самому богатому человеку Казахстана — Владимиру Киму. Общее вознаграждение за месторождение составит $950 млн. Общее состояние Кима журнал Forbes оценивает в $3,4 млрд. Ранее ему принадлежали пять рудников и обогатительных фабрик в Казахстане и один рудник с фабрикой в Киргизии. В 2018 году он решил увеличить масштаб своего бизнеса за счёт активов в России. Владимир Ким — не единственный казахстанский предприниматель, инвестирующий в российскую экономику. Другие богатейшие люди республики давно вкладывают средства в развитие бизнеса в соседней стране.

Состояние второго в списке казахстанского Forbes предпринимателя Тимура Кулибаева оценивается в $3,2 млрд. Помимо различной собственности на родине, Кулибаев имеет интересы и в России. Например, он входит в совет директоров «Газпрома». Примечательно, что предприниматель считается частью казахстанской политической элиты: он женат на дочери Нурсултана Назарбаева Динаре, которая в рейтинге богатейших людей страны занимает третью строчку с состоянием в $3,1 млрд.