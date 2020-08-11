Журналиста Солопова передали сотрудникам российского посольства в Минске

https://static.news.ru/photo/00a3ab4c-dbfb-11ea-a200-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Солопов/facebook.com

Спецкор издания «Медуза» Максим Солопов, которого белорусские милиционеры задержали в ходе акций протеста в Минске, освобождён.

Об этом рассказали в российском посольстве в Белоруссии, передаёт «Медуза». Журналисты выпустили из центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина и передали дипломатам. В ближайшее время его доставят на границу России. Солопову вернули личные вещи. При задержании он получил лёгкую черепно-мозговую травму, за медпомощью журналист планирует обратиться уже в Москве.

Спецкора «Медузы» задержали в ночь на 10 августа в центре Минска, с ним не было связи более 40 часов.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень набрали менее 2% каждый.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил: правительство Германии считает, что в Белоруссии во время голосования не соблюдались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов. Он высказал сожаление в связи с тем, что Белоруссия не предоставила никакой возможности работать наблюдателям из ОБСЕ. Зайберт добавил, что политическое руководство страны обязано принять волю народа, а Евросоюз должен выработать общую позицию по ситуации в республике.