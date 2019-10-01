https://static.news.ru/photo/0634c4a4-e47d-11e9-8779-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что говорил на родном языке в ходе июльского телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Я говорил на нашем родном языке — украинском, президент Трамп, к сожалению, говорил не на украинском, а на английском языке, — сказал Зеленский на брифинге.

При этом он уклонился от ответа на вопрос, готов ли он обнародовать украинскую версию стенограммы разговора.

Скандал вокруг президента США разразился после того, как стало известно, что во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома просил его начать расследование против своего главного политического противника Джо Байдена и его сына Хантера. Узнав содержание беседы, неназванный сотрудник американской разведки подал жалобу на президента. Когда этот факт стал достоянием общественности, в нижней палате Конгресса, контролируемой демократами, была запущена процедура импичмента Трампа.

Как писал News.ru, Зеленский, комментируя ситуацию вокруг его разговора с американским лидером, заявил, что на него невозможно влиять ни в стране, ни за её пределами.