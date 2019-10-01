https://static.news.ru/photo/e64f04d4-e471-11e9-8b56-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию вокруг его разговора с американским лидером, заявил, что на него невозможно влиять ни в стране, ни за её пределами.

Я никогда не чувствую никакого влияния на меня. Я президент независимой Украины и пока мои шаги свидетельствуют об этом — влиять невозможно, — сказал политик на брифинге, отвечая на вопрос, чувствовал ли он давление на себя во время разговора с Трампом.

При этом он признался, что в стране есть большое количество людей, которые хотели бы на него как-то повлиять, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал американскому лидеру, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.