https://static.news.ru/photo/79f37396-e86e-11e9-a688-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса не будет писаться в офисе президента. По его словам, документ будет создан благодаря обыкновенным гражданам Украины.

Этот закон будет писаться вместе с обществом, потому что это вопрос, очень важный для всего государства, — отметил политик в эфире телеканала «Украина».

При этом он подчеркнул, что новый закон заработает только тогда, когда выборы на неподконтрольных территориях пройдут по украинскому законодательству и будут признаны ОБСЕ.

«Формула Штайнмайера» представляет собой документ за авторством экс-министра иностранных дел ФРГ, который регулирует порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей Украины. Украинская делегация в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу» 1 октября. Такой шаг Киева вызвал резко негативную реакцию у ряда общественных и политических деятелей Украины. 2 октября в столице страны прошли акции протеста под лозунгом «Нет капитуляции».

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский выпустил телеобращение, в котором призвал украинцев не поддаваться на провокации в связи с подписанием Киевом «формулы Штайнмайера». Он заверил граждан, что «никогда не сдаст Украину», а также подчеркнул, что подписание документа не влечёт за собой отказ от Крыма и Донбасса.