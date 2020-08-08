Явка на выборах президента Белоруссии на 10:00 составила 45,55%

https://static.news.ru/photo/800c51c4-da19-11ea-bca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

По состоянию на 10:00 явка избирателей на выборах президента Белоруссии составила 45,55%. Об этом заявила председатель ЦИК республики Лидия Ермошина.

Она подчеркнула, что в Гомельской и Могилёвской областях проголосовали более 50% избирателей.

Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко.

Главным конкурентом белорусского лидера на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.

Как ранее писал NEWS.ru, утром 9 августа, в день голосования на выборах президента Белоруссии, жители Минска начали жаловаться на проблемы с мобильным и проводным интернетом. Перебои замечены в работе сетей операторов ByFly, MTS, Life, «Космос ТВ».