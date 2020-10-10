Выборы президента стартовали в Таджикистане

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Голосование на президентских выборах началось в Таджикистане. В 06:00 (04:00 мск) по всей стране заработали 3 375 участков, которые будут открыты до 20:00 (18:00 мск).

За пост главы государства борются пять кандидатов: действующий президент Эмомали Рахмон, выдвинутый Федерацией независимых профсоюзов, Союзом молодёжи и Народной демократической партией Таджикистана, а также Абдухалим Гаффорзода от социалистов, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ Таджикистана, Миродж Абдуллоев от коммунистов и Рустам Латифзода от аграриев.

Для избирателей, находящихся за рубежом, откроют 39 участков в 29 странах, пять из них в России. Всего зарегистрировано 4,9 млн избирателей, а бюллетени напечатаны на четырёх языках: таджикском, узбекском, русском и киргизском.

По данным Центризбиркома республики, наблюдается активная явка.

С 6.00 до 9.00 (с 4.00 до 7.00 мск) проголосовали 20,7% избирателей, — сообщили в пресс-центре ЦИК.

За ходом выборов проследят наблюдатели от СНГ, ШОС и ОДКБ, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что власти изучают опыт проведения выборов в Таджикистане, Киргизии и Казахстане. По её словам, ЦИК может многому поучиться у коллег из Средней Азии.