Встреча глав МИД Азербайджана и Армении завершилась в Женеве

https://static.news.ru/photo/4c7f380c-1af7-11eb-b047-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

В Женеве поздно вечером 30 октября завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна.

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе продолжалась шесть часов. Большинство источников пока не дают деталей достигнутых договорённостей, однако известно, что Баку и Ереван договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты.

Переговоры проходили в рамках Минской группы ОБСЕ. В них также принимали участие представители России, Соединённых Штатов и Франции.

Стороны не будут намеренно целиться в мирное население или невоенные объекты в соответствии с международным гуманитарным правом, — сказано в заявлении , распространённом пресс-службой ОБСЕ.

Отмечается, что Баку и Ереван также должны предоставить свои комментарии и вопросы, связанные с возможными механизмами верификации перемирия в соответствии с московским заявлением.

Минская группа ОБСЕ заявила, что стороны конфликта должны выполнить все взятые на себя обязательства, а также прекратить огонь в гуманитарных целях. Баку и Ереван договорились активно участвовать в сборе останков и обмениваться ими на поле боя, работа сотрудников Международного комитета Красного Креста при этом будет проводиться при гарантиях безопасности.

В течение недели стороны передадут МККК список военнопленных, содержащихся в настоящее время под стражей, для обеспечения доступа и возможного обмена.

Наконец, Баку и Ереван, по заявлению ОБСЕ, должны проводить открытые и предметные переговоры с целью прояснения позиций сторон по основным параметрам плана по выходу из кризиса.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боеcтолкновения. Президент Азербайджана Ильхaм Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанcкой армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армeнии в последнее время носили рeгулярный характер.

Современная стадия конфликта между Армeнией и Азербайджаном тянетcя на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахcкой войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанcкой территории, контролируемой cамопровозглашённой Нагoрно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянcкие военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежноcть этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение.