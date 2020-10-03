Восемь станций минского метро временно закрылись

В Минске временно закрыты на вход и выход восемь станций метро. Это было сделано после призывов оппозиции выйти на протестную акцию.
Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена белорусской столицы. 4 октября белорусская оппозиция намерена провести очередную акцию протеста. В связи с этим минская милиция несёт службу в усиленном режиме.
По данным пресс-службы метрополитена, временно закрыты на вход и выход станции «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Якуба Коласа», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская» и «Молодёжная»,
Поезда следуют без остановки на данных станциях. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства, — гласит сообщение.
Ранее NEWS.ru писал о том, что спецслужбы в Минске начали задерживать протестующих в поддержку белорусской оппозиции на несанкционированном митинге в центре города.
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