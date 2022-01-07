Группа вооружённых людей напала на СИЗО в казахстанском Талдыкоргане

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7 января группа вооружённых людей в камуфляжной форме пыталась взять штурмом следственный изолятор в казахстанском городе Талдыкорган, сообщили в МВД республики. Атаку удалось отразить, один нападавший был убит.

На СИЗО в Талдыкоргане попытались напасть 20 человек в камуфляже, 1 нападавший ранен, 1 убит, — говорится в заявлении.

О пострадавших среди полицейских не сообщается.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев отдал приказ силовикам открывать огонь на поражение по террористам без предупреждения. По его словам, никакие переговоры власти вести с ними не намерены.

Токаев добавил, что антитеррористическая спецоперация в республике продолжается. Боевики, отказавшиеся сложить оружие, в ближайшее время будут уничтожены, а задержанных в ходе беспорядков привлекут «к строжайшей ответственности».

В республике введён режим чрезвычайного положения. По просьбе Токаева Совет коллективной безопасности ОДКБ ранее принял решение направить миротворческие силы в Казахстан.

Массовые акции протеста в республике вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.