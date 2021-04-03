«Войне быть, но не за Донбасс»: политолог об истинной причине «агрессии РФ»

https://static.news.ru/photo/8271fbc6-1b92-11ea-8c17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Настоящая причина, по которой Россия «играет мышцами» на границе с Украиной, это попытка заставить Украину подать воду в Крым. Такое мнение выразил украинский политолог Анатолий Октисюк.

В свой колонке для издания «Главред» он заявил, что не сомневается в большой войне с Россией в ближайшее время. Вот только Донбасс не интересует Москву, уверен он.

Большая война будет, и от неё нам не убежать. И я очень верю в то, что условная шестилетняя «передышка» после Минских соглашений нам пошла на пользу, и армия готова, и боевой дух высокий, — написал Октисюк.

Эксперт уверен, что Украина должна ответить на «агрессию» России, цель которой спасти Крым от экологической катастрофы, на грани которой якобы находится полуостров.

России необходима вода для армии, для промышленности и для переселенцев с материковой части страны, добавил политолог.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал привлечь руководство Украины к ответственности за гибель пятилетнего ребёнка под Донецком в результате применения беспилотника.