Военный эксперт выразил опасения насчёт гуманитарных коридоров на Украине

Украина может завезти в города оружие под видом гуманитарной помощи, как делали боевики в сирийском Алеппо, заявил военный эксперт Алексей Леонков в эфире телеканала «360». Поэтому Россия, скорее всего, будет досматривать груз, предположил он. Украинская сторона же, договариваясь о гуманитарных коридорах, ведёт свою игру, уверен эксперт.

Украина пытается в таком положении, которое заведомо проигрышное, всё равно играть двойную роль, пытаться Россию забалтывать, чтобы остановить спецоперацию, — сказал Леонков.

Он добавил, что Евросоюз рассмотрит вступление Украины, только когда кончится российская военная операция, — это ясно дали понять.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что в ходе второго раунда переговоров между Россией и Украиной стороны договорились о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Подоляк отметил, что украинская сторона в основном не получила тех результатов, к которым стремилась.

В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине. Она добавила, что российское руководство в настоящее время «фактически отрицает само право Украины на существование»