Военный эксперт объяснил, почему Минск проводит внезапную проверку армии Военный эксперт Леонков: Минск проверяет готовность войск по примеру Москвы

Фото: Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС

Все внезапные проверки боеготовности армий являются плановыми явлениями, а происходящее сейчас в зоне СВО и рядом с ней — это фон, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По словам специалиста, в этом отношении Минск берет пример с Москвы. Россия, сказал Леонков, тоже проводит внезапные проверки боеготовности, которые показывают, насколько войска способны решать поставленные задачи.

Все же понимают, что любой акт агрессии происходит внезапно. И такие проверки уже показали свою эффективность. А все последние события, что в зоне СВО, что на границах, — это фон на грани с эскалацией. И Минск дает адекватный ответ. Белоруссия запросила помощи у РФ, и туда направили ограниченный контингент, — отметил Леонков.

Эксперт подчеркнул, что республика обладает небольшой армией — «65 тысяч штыков на девять миллионов человек». А если посмотреть на совокупность противостоящей опасности, заметил Леонков, говоря о Прибалтике, Польше и не только, то становится понятно: разница получается кратной.

Поэтому Белоруссия подписала множество документов в рамках Союзного государства по военно-техническому сотрудничеству, которое распространяло «ядерный зонтик» и над ее территорией, — добавил военный специалист.

13 декабря в Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности, передает Министерство обороны республики. Мероприятия стартовали по поручению президента и главнокомандующего ВС Александра Лукашенко. Они пройдут под руководством Государственного секретариата Совета безопасности.

Ранее заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками страны Николай Карпенков заявил, что ситуация с безопасностью в Белоруссии находится под контролем, но вызывает беспокойство обстановка у границ. Он, в частности, обратил внимание на ситуацию на Украине и участие там в боевых действиях формирований из числа оппозиционно настроенных белорусов.