Власти Киргизии сообщили о 16 пострадавших при разгоне митинга

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Министерство здравоохранения Киргизии сообщило о последствиях разгона акции протеста в Бишкеке. Ранения получили 16 человек.

В настоящий момент они доставлены в больницы города, передаёт «Интерфакс».

Пока сложно сказать, сколько среди пострадавших представителей силовых структур и митингующих, — отметили в ведомстве.

Организаторы акции оценивают число её участников в 15 тысяч человек, в МВД насчитали только семь тысяч активистов. На центральной площади города всё ещё происходят локальные столкновения.

Акции протеста начались в Бишкеке в понедельник утром, 5 сентября. На центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек с требованием отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики.

Против митингующих силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Также сообщалось, недовольные начали разбирать брусчатку и готовиться к столкновениям с милицией. Кроме того, десятки недовольных граждан сломали ворота и попытались пройти на охраняемую территорию. Были слышны выстрелы, писал NEWS.ru.

Выборы в парламент прошли в Киргизии 4 октября. В новом парламенте 120 мест, на которые претендовали 16 партий. Для того чтобы пройти в состав законодательного органа, они должны набрать более 7% голосов от принявших участие в выборах избирателей и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош, сообщал NEWS.ru.

Согласно предварительным итогам голосования, в парламент проходят четыре партии: правительственная «Биримдик» (24,52% голосов), проправительственная «Мекеним Кыргызстан» (23,89%) и центристские «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» (7,11%).