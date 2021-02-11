Власти Белоруссии направили Латвии запрос на экстрадицию Цепкало

https://static.news.ru/photo/34760970-6c6e-11eb-90f3-96000091f725_660.jpg Валерий Цепкало Фото: Валерий Цепкало/facebook.com

Власти Белоруссии направили компетентным органам Латвии запрос на экстрадицию оппозиционера Валерия Цепкало. Об этом сообщил глава СК Республики Иван Носкевич.

Конечно, всё отправлено в установленном порядке через Генеральную прокуратуру. Ждём ответа как от польской стороны (по другим фигурантам дела. — NEWS.ru), так и от латвийской, — заявил Носкевич журналистам.

Белорусские власти обвиняют политика в коррупционных преступлениях и получении взяток в особо крупном размере. Цепкало был одним из оппозиционеров, заявлявших о намерении выдвигаться в президенты Белоруссии. Его не допустили до выборов, после чего он уехал из страны, опасаясь за свою безопасность.

В Белоруссии протестные акции продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, допустил возможность своего ухода с поста главы государства при выполнении ряда условий.

Белорусский лидер заявил, что покинет президентское кресло, если в стране не будет акций протеста, а поддерживавшим его лицам дадут гарантии безопасности. Лукашенко подчеркнул, что с головы его сторонников «ни один волос» не должен упасть. Политик пообещал, что после подготовки необходимых документов в стране будут проведены честные и открытые президентские выборы.