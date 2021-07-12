Вице-премьер Украины: РФ и МККК представлены маршруты гумкоридоров

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что России и Международному комитету Красного Креста (МККК) представлены маршруты гуманитарных коридоров из других городов Украины. В частности, речь идёт о выездах из Киева, Харькова, Мариуполя и Волновахи. Её слова приводит ТАСС.

Мы прислали российской стороне и Красному Кресту разработанные маршруты по гуманитарным коридорам: Волноваха — Запорожье, Мариуполь — Запорожье, Киев и Киевская область в направлении Западной Украины, а также Харьков и Харьковская область в направлении Западной Украины, — сказала она.

Верещук призвала Россию «безотлагательно» согласовать эти маршруты, уведомить о своём решении МККК и обеспечить постоянный режим прекращения огня в районах запланированных маршрутов. Это необходимо, чтобы безопасно доставить эвакуирующихся до пункта назначения.

Ранее замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинские националисты не позволяют гражданскому населению покинуть города Мариуполь и Волноваха по открытым гуманитарным коридорам. До сих пор никто из мирных жителей не вышел.