Верховный суд Белоруссии не изменил приговоры Колесниковой и Знаку

Жалоба защиты на приговор членам Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку осталась без удовлетворения, Верховный суд Белоруссии вынес решение не пересматривать ранее озвученный приговор, сообщается на сайте инстанции. Приговор вступил в силу, сообщил РБК.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Беларусь приговор Минского областного суда от 6 сентября 2021 года по обвинению Знака М. А. и Колесниковой М. А. <...> оставлен без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения, — сообщил суд.

Ранее Колесникову приговорили к 11 годам тюремного заключения в начале сентября. Белорусские власти обвинили её в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата власти), ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования) Уголовного кодекса Белоруссии. Такое же решение было вынесено и Знаку, он получил 10 лет.

Сама Мария Колесникова отказалась просить о помиловании. Она отметила, что такой шаг заставил бы оппозиционеров признать свою вину, когда по факту её нет. По её словам, нельзя признаваться в том, чего не совершал. Оппозиционерка отметила, что уже сейчас власти Белоруссии ведут страну в никуда, из-за чего приходится искать выход из опасного пике. Она выразила мнение, что рано или поздно Александр Лукашенко покинет свой пост президента, однако пока неизвестно, какую цену за это придётся заплатить белорусам. Колесникова считает, что это вопрос времени.