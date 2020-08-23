Верховная рада рассмотрит письмо Кравчука о местных выборах в Донбассе

https://static.news.ru/photo/a5b4221a-e529-11ea-94cd-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Верховная рада Украины получил письмо от руководителя украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука, в котором поднимается вопрос о выборах на неподконтрольной Киеву территории. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Касательно обращения Леонида Макаровича: оно действительно поступило в Раду, если я не ошибаюсь, в пятницу [первый вице-спикер] Руслан Стефанчук направил его в комитеты, которые будут рассматривать эти вопросы, — сказал он после церемонии поднятия флага Украины, день которого отмечается 23 августа.

Разумков не стал прогнозировать результаты рассмотрения, отметив при этом, что считает важным проведение в регионе демократических выборов, отвечающих европейским стандартам.

Они должны представлять интересы всех граждан, которые живут на той или иной территории: нравится нам их выбор или нет, — добавил он, подчеркнув, что проведение выборов не должно ставить под угрозу жизнь и здоровье граждан.

В ходе последней видеоконференции контактной группы Кравчук пообещал попросить Верховную раду пересмотреть постановление о местных выборах, которые должны состояться 25 октября. Оно запрещает их проведение на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

В документе, в частности, условием организации выборов называются передача Киеву контроля над границей с РФ, вывод «незаконных вооруженных формирований» и техники и восстановление в регионе «конституционного строя» в соответствии с законодательством Украины.

Российская сторона считает эти требования нарушением Минских соглашений. Они предполагают предоставление Донбассу особого статуса и проведение там выборов на условиях, согласованных с представителями региона. Только после этого Киев должен получить контроль над границей.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе вместо выбывшего Леонида Кучмы, заявил, что Киев не отказывается от «формулы Штайнмайера». Однако может предложить Донбассу статус региона со свободной экономической зоной, писал NEWS.ru.