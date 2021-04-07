Валентина Матвиенко в конце апреля посетит Казахстан

https://static.news.ru/photo/0f7d6388-9834-11eb-8ac9-96000091f725_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Совет Федерации/flickr.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена совершить официальную поездку в Казахстан. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр анонсировал визит Матвиенко во время встречи со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Лавров также озвучил планируемые сроки поездки.

На конец апреля готовится визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Казахстан, — сообщил Лавров.

Рабочая поездка в Казахстан станет для Лаврова последней в рамках текущего азиатского турне. Ожидается, что помимо переговоров с Тлеуберди, он также встретится с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

На повестке визита Сергея Лаврова — обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего сотрудничества и проблематики взаимодействия в интеграционных объединениях. Также речь зайдёт о совместной борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, о решении задач по восстановлению и наращиванию всего объёма межгосударственных связей в постковидный период.

Ранее руководитель российского внешнеполитического ведомства посетил Пакистан. Как писал NEWS.ru, на пресс-конференции по итогам переговоров с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши Лавров сообщил, что Россия и Пакистан договорились оказывать содействие Афганистану в создании инклюзивных структур власти.