https://static.news.ru/photo/08d9d9e8-31f2-11ea-b3df-fa163e074e61_660.jpg Гульнара Каримова Фото: karimova.gulnara/vk.com

Судебные слушания по очередному уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой начались в Ташкентском городском суде. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Городской суд Ташкента по уголовным делам начал судебные слушания по уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой и других лиц, — цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается также, что слушания проходят в закрытом режиме.

6 января Генеральная прокуратура Узбекистана заявила об окончании расследования очередного уголовного дела в отношении Каримовой. По версии прокуроров, старшая дочь экс-президента и другие лица в составе преступной группировки, причастны к вымогательству, хищению бюджетных средств и легализацией доходов за рубежом.

Суды над Гульнарой каримовой идут с 2015 года. В 2017 году в рамках ещё одного уголовного дела ей дали 10 лет тюрьмы. Однако летом 2018 года ей заменили наказание и осудили на пять лет.

Как писал NEWS.ru, ранее дочь Гульнары Каримовой Иман написала пост, в котором выразила опасения, что после очередных слушаний ей могут продлить срок пребывания в тюрьме.