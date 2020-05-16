В Ташкенте после ослабления карантина заработал зоопарк

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Госсекретарь США Майкл Помпео подписал новое заявление. В документе говорится, что первая партия американской нефти поступит в Белоруссию уже на этой неделе.

Эта конкурентная сделка, заключённая при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнёра UNIMOT укрепляет белорусский суверенитет и независимость, демонстрирует, что...