В Ташкенте после ослабления карантина заработал зоопарк

Зоопарк Ташкента в субботу, 16 мая, после ослабления карантина в Узбекистане открылся для посетителей. Однако необходимо соблюдать меры предосторожности: носить маски, соблюдать дистанцию, а при входе посетителям будут измерять температуру.
Спешим порадовать вас тем, что наш любимый зоопарк открывает свои двери для любимых посетителей 16 мая. Нашим питомцам не терпится увидеться с вами, — сообщает пресс-служба зоопарка в Telegram-канале.
Всё же на территории зоопарка не будут работать аттракционы, пункты общественного питания и развлекательные заведения до особого распоряжения.
Как ранее писал NEWS.ru, правительство Армении приняло решение продлить режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса на 30 дней.
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