В Совфеде назвали причины беспорядков в Киргизии

https://static.news.ru/photo/5637fd12-07aa-11eb-b3fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bakyt Torogeldi uulu/twitter.com

В Киргизии идёт борьба кланов, поэтому каждый раз, когда в стране проходят выборы начинаются беспорядки. Такое мнение о происходящих в республике протестах высказал первый замглавы Международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Как отметил Джабаров, он не стал бы в данном случае говорить о какой-то «цветной революции». По его словам, в республики нет стабильности, и как бы прозрачно не были организованы выборы, всегда найдутся несогласные с их результатами, пишет РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что для России Киргизия является важным партнером, в связи с этим важно, чтобы в республике была стабильная ситуация. Для этого во главе Киргизии должен быть лидер, который в состоянии решить социально-экономические вопросы, волнующие граждан.

Я думаю, у действующего президента все получится, — добавил законодатель.

Ранее NEWS.ru писал, что утром 5 октября на центральной площади Бишкека начался митинг не согласных с итогами выборов. В протестах участвовали около 5–6 тысяч человек. Ближе к вечеру милиция стала разгонять демонстрантов, после чего начались столкновения. Демонстранты забрасывали милиционеров бутылками с зажигательной смесью и камнями. В ответ бойцы спецподразделений МВД использовали резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие захватили здание парламента, после чего освободили из СИЗО Бишкека осуждённого на 11 лет Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков призвал все силы поставить судьбу республики выше политических амбиций и вернуться в правовое поле, так как мир в Киргизии и безопасность общества являются самыми важными вещами. Он также добавил, что отдал приказ не открывать огонь по протестующим, хотя они «нарушили мирную жизнь горожан», отказались повиноваться сотрудниками правоохранительных органов.