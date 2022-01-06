В Сети появилось видео неудачной попытки прорыва протестующих в Алма-Ате

Видео о том, как сегодня проходят бои в бывшей столице Казахстана Алма-Ате, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости». На кадрах съемки, которую вёл один из протестующих, видно, как группа нападающих пытается дойти по проезжей части к строению, но практически сразу по ним открывают огонь.

Митингующие пытаются держать строй первые несколько секунд, они укрываются за отобранные у сотрудников полиции щиты, но после вынуждены повернуть назад и бежать.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате на площади Республики 6 января возобновилась стрельба. Видимость затруднена сильным туманом, но были слышны звуки взрывов и выстрелов. Силовики провели зачистку площади от протестующих. Со стороны площади бежали группы по 5-6 человек, есть раненые.

Здесь же ранее вооружённые участники массовых беспорядков захватили оружие из арсенала управления Комитета национальной безопасности в Алма-Ате, в том числе шесть переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.