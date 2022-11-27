В ОДКБ заявили о неполной готовности реагировать на гибридные атаки Генсек ОДКБ Зась заявил о неполной готовности организации реагировать на гибридные атаки

Фото: Нозим Каландарсов/ТАСС

Военные учения стран ОДКБ «Рубеж-2022»

ОДКБ на данный момент не в полной мере готова к отражению гибридных атак, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась в эфире телеканала ОНТ. По словам Зася, гибридными угрозами в первую очередь являются терроризм, накротрафик и организованная преступность.

Готова ли ОДКБ к отражению таких атак, гибридных атак, где присутствуют разные формы воздействия? Я бы сказал, что нет, не в полной мере ОДКБ сейчас готова к такого рода противодействию, — сказал он.

Говоря о «гибридных атаках, в рамках которых реализуются санкционные меры и политическое давление», Зась напомнил, что ОДКБ «создавалась как чисто военно-политическая организация для отражения военных угроз».

23 ноября в Ереване состоялся саммит лидеров стран ОДКБ, в котором принимали участие президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян. Лидеры стран обсуждали вопрос о продлении миротворческой миссии в Армении, а также судьбу мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что присутствие разногласий в ОДКБ не ставит под сомнение ее будущее существование. Он признал, что в организации есть разные мнения по «некоторым моментам», поэтому два документа не были подписаны Пашиняном.