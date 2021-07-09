В Молдавии стартовали выборы в парламент

В Молдавии началось голосование на досрочных выборах в парламент, которые форсировала президент Майя Санду. В 07:00 по мск в стране открылось более двух тысяч избирательных участков. За процессом выборов будут следить более 2,4 тысячи наблюдателей, в том числе из России, США и Евросоюза.

После президентских выборов в Молдавии Санду оказалась перед лицом фактически оппозиционного парламента. Для того чтобы она взяла его под контроль и сформировала своё правительство, её партии нужно набрать 51 из 101 депутатского кресла.

У участков будут дежурить тысячи полицейских. Всего к охране порядка привлечено около шести тысяч человек, но заходить на территорию участков они не будут.

В парламент избираются: пророссийская партия «Коммунисты и социалисты» экс-президентов Додона и Воронина и прозападная партия «Действие и солидарность», которую ранее возглавляла сама Санду. По опросам, у них почти равные шансы, но у Санду всё-таки преимущество в десятые доли процента.

Также, по мнению экспертов, в парламент могут пройти пророссийская «Шор» (по опросам у неё будет около 6,8%), прозападная «Платформа 'Достоинство и правда'» и блок «Ренато Усатый».