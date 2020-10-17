В Минске на марше оппозиции задержали уже 50 человек

https://static.news.ru/photo/178052e8-1148-11eb-a4fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Очевидцы сообщают, что число задержанных на несанкционированном митинге в столице Белоруссии возросло до полсотни человек. Колонне протестующих перегородили дорогу сотрудники правоохранительных органов в начале Партизанского проспекта.

Как передаёт «Интерфакс», силовики задерживают не только участников несанкционированной акции с бело-красно-белой символикой, но и прохожих.

При этом участники акции продолжают двигаться в сторону Минской автомобильной кольцевой дороги и, как сообщает корреспондент агентства, число участников марша превысило 30 тыс. человек.

Митинги проходят по всей Белоруссии уже третий месяц. Их участники считают, что Александр Лукашенко выиграл последние президентские выборы лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.

Как писал NEWS.ru, ранее в центре Минска силовики задержали десять сторонников оппозиции.