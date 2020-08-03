В МИД России заявили о безосновательности задержания россиян в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/942d23a0-d59a-11ea-8f16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провёл встречу с послом Белоруссии в Москве Владимиром Семашко. На ней российский госслужащий заявил о безосновательности задержания 33 граждан РФ.

Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Белоруссии 33 граждан России. С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершённый под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами, — цитирует сообщение МИД ТАСС.

Также Руденко отметил, что подобный инцидент «не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами». Россия продолжает настаивать на объективном расследовании обстоятельств задержания. Российская сторона неоднократно подчёркивала, что никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств и не намерена это делать.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений. Спустя несколько дней стало известно, что они являются гражданами России.

Как информировал NEWS.ru, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут в ближайшее время обсудить задержание россиян.