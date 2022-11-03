В Киргизии задержали активиста во время пикета против концерта Киркорова «Sota»: в Бишкеке задержан активист из Екатеринбурга Ислаев, оторый проводил пикет против концерта Киркорова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Как сообщает Telegram-канал «Sota», в Бишкеке задержан активист из Екатеринбурга Родион Ислаев, который проводил пикет против концерта Филиппа Киркорова. Отмечается, что мужчина спрашивал певца о принадлежности Крыма.

Ислаеву вменяют проведение одиночного пикета во время общественного мероприятия (концерта) несмотря на то, что концерт еще не начался, и активист стоял на улице, а не в помещении, где запланирован концерт. Ему грозит арест на трое суток.

В марте этого года в «Останкино» произошел скандал. Редактор Первого канала Марина Овсянникова появилась в прямом эфире новостного блока на Первом канале с антивоенным плакатом. После этого поступка ей пришлось покинуть страну. Экс-редактор уехала в Германию, однако она тяжело переживала разрыв с семьей и вернулась в Россию.

В середине августа Овсянникову отправили под домашний арест по делу о дискредитации армии РФ. Мера пресечения действовала до 9 октября. Журналистке может грозить до 10 лет тюрьмы. Женщина сбежала из-под домашнего ареста ночью 1 октября. Она скрылась в неизвестном направлении вместе с 11-летней дочерью.