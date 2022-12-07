Спикер мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Ерлан Кошанов в интервью телеканалу Atameken Business заявил, что некоторые высказывания посла России в Казахстане Алексея Бородавкина на тему русофобии в республике похожи на заявления политологов, а не дипломата. По мнению главы парламента, послу нужно работать на пользу двусторонних отношений стран.

Я внимательно ознакомился с интервью господина Бородавкина, некоторые моменты его интервью, действительно, не соответствуют его статусу и не работают на пользу. Хотя господин Бородавкин очень опытный дипломат, его давно знаем, и он не должен уподобляться пропагандистам и политологам, — сказал Кошанов.