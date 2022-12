Александр Чеков

В Казахстане раскритиковали заявление российского посла Спикер парламента Казахстана Кошанов раскритиковал слова посла Бородавкина о русофобии

7 декабря 2022 в 12:52

Фото: Mazhilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan

Ерлан Кошанов