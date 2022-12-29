В Казахстане предрекли новые протесты из-за конфликта Токаева и Назарбаева Экс-кандидат в президенты Косанов: противостояние Токаева и Назарбаева может привести к очередным волнениям

Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости

Противостояние президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и первого главы республики Нурсултана Назарбаева может стать «пороховой бочкой» и привести к очередным волнениям, когда «одна спичка может взорвать общество», заявил НСН экс-кандидат в президенты Амиржан Косанов. В начале 2023 года парламент рассмотрит закон «О первом президенте Казахстана — Елбасы». Если он утратит силу, Назарбаев может предстать перед судом, заявил Косанов. Политик добавил, что у Назарбаева тоже есть компромат на Токаева, поэтому он не исключил, что зима в Казахстане будет «жаркой».

За 30 лет помимо благих дел Назарбаев совершил и многие деяния, которые повредили государству — захваты крупных объектов, осуждения и так далее. В то же время Назарбаев тоже будет оказывать противодействие. У него есть некий компромат не только на Токаева, но и на действующих государственных деятелей. У него осталось определенное влияние в бизнесе, за рубежом. Возможно, это будут какие-то публикации в СМИ. Зима в Казахстане будет жаркой, — заявил экс-кандидат в президенты.

Косанов предположил, что противостояние действующего президента и его предшественника приведет к определенным политическим катаклизмам. Но отметил, что с Назарбаевым до сих пор связано 90% нынешней элиты и экс-президент сохраняет свое влияние.

Это может стать пороховой бочкой, что может привести к очередным волнениям, одна спичка может взорвать общество, — сказал Косанов.

Ранее глава общественного объединения «Казахстанский русский культурный центр» Всеволод Лукашев в беседе с NEWS.ru заявил, что инициатива об отмене закона о Елбасы принадлежит не Токаеву, а другим политическим силам, которые пытаются повысить свой рейтинг. По мнению Лукашева, кампанию против Назарбаева раскручивают силы, использующие в своих интересах общественное недовольство.