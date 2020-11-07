В Казахстане опровергли сообщения о поставке оружия Баку

https://static.news.ru/photo/772c94ea-21bf-11eb-b018-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Появившиеся соцсетях и на некоторых сайтах сообщения о том, что Казахстан якобы поставляет оружие Азербайджану, являются фейком. Об этом заявили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики (МИИР).

Казахстан придерживается соблюдения всех обязательств страны перед мировым сообществом и не имеет намерений по поставке вооружения в другие страны, — цитирует заявление ведомства портал stopfake.kz

В министерстве также порекомендовали руководствоваться только официальными источниками информации и не доверять не соответствующим действительности данным.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, войскам Азербайджана удалось взять под контроль город Шуша. Президент республики Ильхам Алиев подчеркнул, что этого удалось добиться не в результате переговоров, а путём «освободительной войны».