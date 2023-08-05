В Казахстане предложили запретить продажу товаров с символами Z и V Генпрокуратура Казахстана предложила запретить продажу товаров с символами Z и V

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Генпрокуратура Казахстана выступила с предложением о запрете на продажу товаров с «этнополитизированной символикой», сообщает Nur.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей республики «Атамекен». Речь в том числе идет о буквах Z, V, а также символике ЧВК «Вагнер».

По словам представителя Генпрокуратуры Куата Бапинова, буквы Z и V начали часто демонстрировать представители разных этносов после начала конфликта на Украине. Соответствующие символы можно заметить на машинах, одежде и даже детских игрушках. Кроме того, отметил Бапинов, в Казахстане рекламируют товары с отличительными знаками «Армия России».

Генпрокуратура выступает за запрет на изготовление, ввоз, перевозку и распространение соответствующей продукции. Ведомство также считает необходимым ввести административную ответственность за нарушение предписания.

Ранее правительство Украины запретило индивидуальные номерные знаки на автомобилях с буквами Z и V. По словам МВД страны, символы ассоциируются с российской спецоперацией. Под запрет также подпадает использование букв в качестве замены «З», «С», «В» и «Ф» в словах, написанных кириллицей.