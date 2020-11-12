Ещё два самолёта с миротворцами из РФ вылетели в Карабах

https://static.news.ru/photo/d05a1434-24c1-11eb-8683-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMODTeam/twitter.com

В направлении Нагорного Карабаха из России вылетели ещё два самолёта с миротворцами. Об этом 12 ноября сообщили представители Министерства обороны РФ.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз Лысогорский. В общей сложности РФ перебросит в Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров и 380 единиц техники. К настоящему моменту в зону конфликта уже прибыли более 400 российских миротворцев. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) ЦВО.

С 10 ноября и по нынешний момент в Карабах уже перебросили 750 военных и 110 единиц техники, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Очередные два самолёта военно-транспортной авиации ВКС РФ вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный в Армению. На борту воздушных судов бронетранспортёры, материальные средства и личный состав миротворческого подразделения, — цитирует РИА Новости сообщение от Минобороны.

Как ранее передавал NEWS.ru, российский командующий миротворческими силами в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов провёл переговоры с министром обороны Армении и начальником Генштаба ВС республики. Стороны обсудили вопросы ввода миротворцев и обеспечения их безопасности.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. После этого в Армении начались протесты.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.